MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa çalışmasına ilişkin imzasını paylaştı. MHP, söz konusu adımın milletin huzuru, birlik ve geleceği adına atılmış tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa çalışmasına imza attı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin söz konusu çalışma için attığı imzanın 'milletin huzuru, birliği ve geleceği adına tarihi bir imza' olduğu belirtildi. Paylaşımda, çerçeve yasa hazırlığının 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamalarda terörle mücadele, toplumsal birlik ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin siyasi değerlendirmelerde bulunmuştu.