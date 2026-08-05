Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine seçilecek başkanvekili için belediye meclisinde yapılan oylamada ilk iki turda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya önde çıktı. Üçüncü turda ise geçersiz oy tartışması yaşandı, seçim dördüncü tura kaldı.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekili seçimi için yapılan oylamada tartışmalı anlar yaşandı.

Belediye meclisindeki seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise 17 üyesi bulunuyor.

Seçimin ilk turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oyda kaldı. İki oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçildi.

İkinci turda da sonuç değişmedi. Çetinkaya 26 oy, Gültekin 16 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı ve seçim üçüncü tura taşındı.

Üçüncü turda ise oy dağılımında değişiklik yaşandı. Sibel Tan Çetinkaya 21, Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Bu turda 5 oy geçersiz sayıldı.

Geçersiz oylar üzerinden AK Parti grubu ile divan arasında tartışma çıktı. AK Parti tarafı, geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmeyle seçimi 22'ye 20 kazandıklarını savundu. Oturumu yöneten divan ise sonuca itiraz ederek üçüncü turun tamamlandığını açıkladı ve seçimin dördüncü turuna geçildi.

Üsküdar Belediye Meclisi Başkan Vekili Seçimi https://t.co/M88N0HKjec — Üsküdar Belediyesi (@uskudarbld) August 5, 2026

Başkanvekili seçimi için belediye meclisindeki oylama süreci devam ediyor.