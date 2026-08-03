CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, İngiltere Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin, parti yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle görevden alındığını açıkladı. Birliğin kongreye götürülmesi için geçici yönetim kurulu oluşturuldu.

ANKARA (İGFA) - CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İngiltere Birliği yönetiminin görevden alındığını duyurdu.

Dinçer'in açıklamasında, İngiltere Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Merkez ile uyumlu çalışmadığı, CHP Yurt Dışı Birlikleri Yönetmeliği'nin 4. maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tüzük ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda görevden alındığı belirtildi. Açıklamada, yurt dışı birliklerinin çalışmalarını Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın eş güdüm, yönlendirme ve denetimi altında yürütmesi gerektiği hatırlatıldı.

CHP tarafından İngiltere Birliği'nin en geç 6 ay içerisinde genel kurulunu gerçekleştirmesi amacıyla geçici yönetim kurulu atandı.

Haydar Tunç başkanlığındaki yeni geçici yönetim kuruluna; Sinan Pınar, İnan Gedik, Diren Yılmaz, İlknur Dereli, Bektaş Kartal, Berkay Yadırgı ve Serhat Fırat İpekçi'nin ataması yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer imzalı açıklamada ayrıca, mevcut yönetimin elinde bulunan evrak, mühür, banka işlemleri, defterler ve diğer bilgi ve belgelerin yeni atanan Başkan ve Yönetim Kurulu'na teslim edilmesi istendi.