YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında kısa bir süre önce Gelecek Partisi'ni kapatma kararı alan Ahmet Davutoğlu'na ilişkin iyi dileklerini ilettiği sırada kendi parti isimlerini karıştırınca kısa süreli bir dil sürçmesi yaşadı. Özel, salondaki gülüşmeler üzerine 'Gülme, gülme, o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz' diyerek karşılık verdi.

ANKARA (İGFA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısındaki konuşması sırasında kendi partisiyle ilgili yaşadığı dil sürçmesi dikkat çekti.

Özel, konuşmasında kısa süre önce siyaseti bıraktığını açıklayan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçmişte Davutoğlu ile siyasi olarak rakip olduklarını, ağır eleştirilerde bulunduklarını ancak muhalefette bir araya geldiklerini belirten Özgür Özel, Davutoğlu ve ailesine bundan sonraki yaşamları için mutluluk, sağlık ve huzur dileğinde bulundu.

Ancak Özel, Davutoğlu'na yönelik teşekkür ve iyi dileklerini ilettiği bölümde kendi partisiyle ilgili kısa süreli bir isim karışıklığı yaşadı.

YENİ Parti adına ileteceği iyi dileklerini 'Cumhuriyet...' derken yarıda keserek YENİ Parti olarak düzelttiği dil sürçmesinin ardından salondan gelen gülüşmeler üzerine Özgür Özel, 'Gülme, gülme, o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz' ifadelerini kullandı. Özel'in sözleri salonda tebessümle karşılanırken, konuşma daha sonra kaldığı yerden devam etti.

https://youtu.be/MJeB45m5aU8?t=2439