Kutlu Parti, 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirerek parti organlarını belirledi. Delegelerin oylarıyla Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu yeniden genel başkanlığa seçilirken, teşkilatlanma sürecini tamamlayan parti seçimlere katılma hakkını da kazandı.

ANKARA (İGFA) - Genel Başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun yaptığı Kutlu Parti, 1. Olağan Kurultayı'nı yoğun katılımla gerçekleştirdi. Genel Sekreter İrfan Çep'in divan başkanlığını yaptığı kurultayda Genel Başkan, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.Kurultayda delegelerin oylarıyla Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu yeniden genel başkanlığa seçildi. Parti, teşkilatlanma sürecini tamamlamasıyla birlikte yasal şartları yerine getirerek seçimlere katılma hakkını da elde etti.

HALAÇOĞLU'NDAN MİLLİ KİMLİK VURGUSU

Kurultayda konuşan Halaçoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, milli birlik ve Türk kimliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Atatürk'e yönelik eleştirilerin temelinde Türk kimliğine yönelik rahatsızlık bulunduğunu savunan Halaçoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine sahip çıkacaklarını ifade etti. Konuşmasında milli birlik ve beraberlik mesajları veren Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin ayrıştırıcı değil, birleştirici bir siyaset anlayışını benimsediğini söyledi.

'HEDEFİMİZ TEK BAŞINA İKTİDAR'

Kutlu Parti'nin yalnızca muhalefet etmek amacıyla kurulmadığını belirten Halaçoğlu, hedeflerinin tek başına iktidar olmak olduğunu dile getirdi. Partide liyakat, dürüstlük ve temiz geçmişe sahip kadrolarla siyaset yapılacağını ifade eden Halaçoğlu, kamu vicdanını zedeleyen kişi ve yapılara partide yer verilmeyeceğini söyledi.

Halaçoğlu, iktidara gelmeleri halinde çift meclisli parlamenter sisteme geçmeyi hedeflediklerini açıkladı. Buna göre milletvekili sayısının 350'ye düşürülmesini, ayrıca halk tarafından seçilecek 150 senatörden oluşan ikinci bir meclisin kurulmasını önerdiklerini belirtti. Ekonomi, hukuk, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda reform hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Halaçoğlu; insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı ile liyakat ilkesini temel öncelikleri arasında gösterdi. Göç politikaları, kamu harcamalarında tasarruf, gelir dağılımında adalet ve bilim odaklı kalkınmaya yönelik projelerini de kurultay delegeleriyle paylaştı.

İŞTE GENEL İDARE KURULU ÜYELERİ

Kurultay sonunda Genel İdare Kurulu üyeleri de belirlendi.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun Genel Başkanlığı'ndaki Genel İdare Kurulu; Abdullah Gerçeker, Abdullah Hamza Turabi, Adem Arık, Ali Aydın, Ali Cihan Yıldırır, Coşkun Genç, Dilek Serbest, Fazilet İnal, Fuat Yılmaz, Günay Çaylı, Hakan Dal, Hüseyin Kaya, Hüseyin Pehlivan, İlkay Ali Kalaycı, Kamile Gülgezen, Mahmut Hakan İlhan, Mehmet Özkan, Mehtap Hacıeyüpoğlu Akdoğan, Muhammed Mustafa Çoban, Muharrem Değirmen, Murat Durak, Mustafa Özdemir, Nedim Koşum, Okan Avşarkoacaoğlu, Oktay Üstün, Pakize Pervin Aytaç, Saldıray Kurç, Samet İlkin, Servet Şahin, Şebnem Erman, Turgut Özdek ve Yavuz Kaçtan oluştu.

Seçimlerin ardından Kutlu Parti, teşkilatlanma sürecini tamamlayarak Türkiye'de yapılacak seçimlere katılabilmek için gerekli yasal koşulları yerine getirmiş oldu.