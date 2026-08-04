YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni siyaset anlayışı, örgütlenme modeli ve iktidar hedeflerine ilişkin mesajlar verdi. Özel, 'YENİ Parti'yi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk' dedi.

ANKARA (İGFA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısında konuştu. Özel, konuşmasında partisinin kuruluş sürecini, siyasi hedeflerini ve yeni örgütlenme modelini anlattı. Kendilerini 'iktidara yürüyen kadrolar' olarak tanımlayan Özel, 'Kontrollü muhalefet olmayı, mağlubiyeti ve kendine çizilen sınırlar içinde siyaset yapmayı reddettiklerini' söyledi.

'YENİ PARTİ'Yİ İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK'

Konuşmasında kuruluş sürecine değinen Özel, vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından yeni bir siyasi yol açma kararı aldıklarını belirtti. 'YENİ Parti'yi bir partimiz olsun diye kurmadık' diyen Özel, 'YENİ Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk' dedi. Partinin kuruluş talimatını, adını ve bütçesini milletin belirlediğini savunan Özel, YENİ Parti'nin 'tabanda kurulan, milletle birlikte hareket eden bir siyasi yapı' olacağını dile getirdi.

Özel, partinin örgütlenme modelinde değişikliğe gideceklerini belirterek, mahalle ve ilçe meclislerinin siyasetin temel unsuru olacağını söyledi. Üyelerin yalnızca seçim dönemlerinde değil, sürekli siyasi karar süreçlerine dahil olacağını ifade eden Özel, 81 ilde il meclislerinin kurulacağını, politikaların bu yapılar üzerinden şekillendirileceğini kaydetti.

Kadınlar, gençler, işçiler, emekliler, çiftçiler, esnaf, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin politika üretiminde aktif rol alacağını belirten Özel, 'Yeni üyelerin siyasetin içinde kendini bulacağı dinamik bir model' hedeflediklerini söyledi.

YENİ Partimizin ilk grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/E1ImZjXHoN — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 4, 2026

CHP'DEN İSTİFALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında CHP'den istifa eden kişi sayısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. 700 binin üzerinde istifadan haberdar olduklarını belirten Özel, belediye başkanları ve meclis üyelerinden de yeni partiye katılım çağrısı aldıklarını ifade etti. Özel, farklı siyasi görüşlere sahip demokratları da YENİ Parti çatısı altında siyaset yapmaya davet etti.

Partiye katılacak vatandaşların ilk kurultaya kadar 'siyasi kurucular' olarak değerlendirileceğini söyleyen Özel, vatandaşları parti çalışmalarına katılmaya çağırdı. Özel, konuşmasının sonunda yeni siyasetin; demokrasi, katılım ve ortak gelecek hedefleri üzerine kurulacağını belirterek, 'Yeni ve demokratik bir Türkiye geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.' mesajını verdi.