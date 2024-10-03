İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi ile Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (SBMT), psikiyatride küresel Nöro-Teknoloji Konsorsiyumu’nda ortaklık kurdu.İSTANBUL (İGFA) - Kaliforniya'da bulunan ve birçok uzmanlık alanında faaliyet gösteren uluslararası derneklerden biri olan Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics - SBMT), psikiyatri alanında ilk küresel Nöro-Teknoloji Konsorsiyumu’nu oluşturarak Üsküdar Üniversitesi ile ortaklık kurdu.

ABD’nin Los Angeles kentinde 27 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek “22. Nöro-Teknoloji Kongresi” için Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Orta Doğu Beyin Girişimi (ME+) Başkanı, Beyin ve Beyin Sağlığı ve Hastalıkları Haritalama ve Tedavileri Derneği (SBMT) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Üsküdar Üniversitesi hasta bakımının ön saflarında yer almıştır ve bu konsorsiyumla diğer tüm dernekleri, üniversiteleri, ilaç, tıbbi cihaz, biyoteknoloji ve hücre teknolojisi şirketlerini, ruhsal bozukluk şikayeti olan hastalar için daha iyi teşhis ve klinik çözümler tasarlamada aramıza katılmaları için davet ediyoruz" dedi.

Dünya Psikiyatri Birliği (WPA) Seçilmiş Başkanı ve SBMT Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Thomas Schulze de "Üsküdar Üniversitesi ve SBMT'nin bir araya gelerek öncülük etmesinden ve diğer dernekler ile ilaç firmalarını da bu önemli çalışmaya katılmaya davet etmelerinden gerçekten çok memnunum" ifadesinde bulundu.

Aralarında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel, NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin ve Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof. Dr. Sevim Işık'ın da bulunduğu Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi araştırmacıları ve hekimlerinin birçok sunum yaptığı ve söyleşide yer alacağı kongrenin, bu iş birliğini tüm üniversitelere ve endüstri liderlerine açacağı ifadelerine de yer verildi.

KONSORSİYUMUN GELİŞİP BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR

Nöro-Teknoloji Konsorsiyumu’nun, kafa tabanı cerrahisi, omurga cerrahisi, epilepsi, nöro-modülasyon, nörodejeneratif bozukluklar (Parkinson Hastalığı, Alzheimer Hastalığı, Multipl Skleroz), nöroteknoloji, yapay zeka, robotik, nöro-mühendislik, hücre ve immünoterapi, nöro-onkoloji, otizm, nöro-psikiyatrik bozukluklar, nöroradyoloji, fonksiyonel nöroşirürji, nanoteknoloji, nöro-fotonik, spor hekimliği, nörotravma ve askeri tıp, oftalmoloji ve optometrinin yanı sıra cerrahi eğitim (kafa tabanı, periferik sinir ve göz ameliyatları) için en son teknolojileri ve farmasötik müdahaleleri sergileyen biyo-beceri laboratuvarları gibi konuları ele alan 15 oturumdan oluşan “22. Nöro-Teknoloji Kongresi” ile gelişip büyümesi hedefleniyor.