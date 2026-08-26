Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2026 YKS'de başarılı olarak üniversitelere ve LGS'de başarılı olarak liselere yerleşen MURGEM ve Destek Eğitim Kursu öğrencilerini ödüllendirdi.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin gençlere ücretsiz eğitim desteği sunduğu Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) ve Destek Eğitim Kursları, öğrencilerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda nitelikli üniversitelere yerleşen 12 öğrenci ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında nitelikli liselere yerleşen 4 öğrenci, elde ettikleri başarıların ardından Başkan Uysal'la bir araya geldi.

Başkan Uysal, başarı gösteren 16 öğrenciye hediye çeklerini takdim ederek öğrencileri kutladı ve yeni eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Gençlerin üniversite hayallerine ulaşmaları için ücretsiz eğitim ve sınava hazırlık desteği sunan MURGEM öğrencileri, 2026 YKS sonucunda Türkiye'nin farklı üniversitelerinde mühendislikten öğretmenliğe, sağlıktan havacılığa, psikolojiden iletişime kadar çok sayıda farklı alanda eğitim görmeye hak kazandı. MURGEM öğrencilerinin yerleştiği üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Selçuk Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yer aldı.