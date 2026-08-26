Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında eğitim veren ilk kurumu olan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'World's Best School Prizes' yarışmasında 'Çevresel Eylem' kategorisinde finale kaldı.

ANKARA (İGFA) Milli Eğitim Bakanlığı, okulun dünyanın en iyi okullarının belirlendiği yarışmada finale yükselmesinin büyük bir gurur olduğunu duyurdu.

Bilgiyle üreten, teknolojiyle geleceği dönüştüren öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi sosyal medya hesabından tebrik eden bakanlık, paylaşımında, T4 Education tarafından düzenlenen yarışmanın finali için halk oylamasının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.

Bakanlık, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek çağrısında bulunarak oylama adresini paylaştı.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize, T4 Education'ın 'World's Best School Prizes' finali için https://applications.worldsbestschool.org/public-vote-26 adresinden oylama yapılabiliyor.