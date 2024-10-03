Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı, Söylemiş ve Karacaahmet mahallelerine içme suyu sağlayan kaynak ve kuyular koruma alanı ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında Bursa'nın Yenişehir ilçesine can olan içme suyu kaynak ve kuyularının koruma altına alınmasına karar yayımlanırken, bu kuyu ve kaynaklara ilişkin bilgiler ve koordinatlar yer aldı.

KAYNAK VE SU KUYULARI KORUMA ALTINDA

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Söylemiş, Karacaahmet ve Subaşı mahallelerine içme suyu sağlayan kaynak ve kuyular, 'Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ' hükümleri doğrultusunda koruma altına alındı.

Kaynak ve kuyuların içme suyu teminine katkısı yıllık yaklaşık 1 milyon 57 bin 536 ton olacak.