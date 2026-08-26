Konya'da Selçuklu Sanat Eğitim Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin düzenlediği Havacılık ve Uzay Yaz Kursu, öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendilerini geliştirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Havacılık ve Uzay Yaz Kursu sona erdi.

Sille Tabiat Okulu'nda gerçekleştirilen kursa, ortaokul ve liseden öğrenciler katıldı. 26 Ağustos'a kadar haftanın üç günü devam eden kursta öğrenciler, eğitici çalışmaların yanı sıra havacılık ve uzay teknolojilerini yakından tanıma, kendi projelerini geliştirme ve takım çalışması gibi uygulamalı etkinliklerle de deneyim kazandı.

Kurs boyunca öğrencilere; havacılık ve uzay bilimlerine giriş, uçuşun temel prensipleri ve aerodinamik, roket sistemleri ve temel roket tasarımı, insansız hava araçları ve kullanım alanları, model uçak ve roket uygulamaları, drone futbolu ve FPV dronelar, takım çalışması, proje geliştirme ve uygulamalı atölye çalışmaları konularında eğitimler verildi.

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik farklı alanlarda eğitim ve etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Havacılık ve Uzay Yaz Kursu'nun da öğrenciler açısından önemli bir deneyim olduğunu belirterek, 'Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimden teknolojiye, sanattan kişisel gelişime kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sunuyoruz. Havacılık ve Uzay Yaz Kursumuzda da öğrencilerimiz hem yeni bilgiler öğrendi hem de öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Çocuklarımızın farklı alanları deneyimleyerek ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini çok önemsiyoruz. Bu eğitimler onların hayal dünyalarını geliştirdiği gibi geleceğe yönelik hedeflerine de katkı sağlıyor. Kursumuza katılan tüm öğrencilerimizi gösterdikleri ilgi ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yönelik eğitim ve teknoloji yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz' dedi.