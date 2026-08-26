Osmangazi Belediyesi'nin medya sektörüne ilgi duyan gençlere yönelik hayata geçirdiği Osmangazi Medya Akademisi'nde eğitimler ikinci haftasında da tüm hızıyla devam ediyor. Sektörün deneyimli isimlerinin bilgi ve tecrübelerini paylaştığı akademide katılımcılar, medyanın farklı çalışma alanlarını hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle yakından tanıma fırsatı buluyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından gençlerin medya dünyasına daha donanımlı adım atmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Osmangazi Medya Akademisi'nde ikinci hafta eğitimleri sürüyor. İlk hafta medya sektörünün farklı alanlarına ilişkin temel bilgiler edinen kursiyerler, ikinci haftada medya alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli eğitimlere katıldı.

KAMERA ÖNÜNDEN KAMERA ARKASINA KAPSAMLI EĞİTİM

İkinci haftanın ilk gününde, sunuculuk ve spikerlik eğitimiyle kamera karşısında etkili anlatımın incelikleri anlatıldı. Eğitmen Serpil Arslantürk, doğru nefes, vurgu, tonlama ve etkili iletişim teknikleri üzerine bilgiler aktarırken, günün devamında gerçekleştirilen görüntü teknikleri ve kameramanlık eğitiminde Bülent Malçok, kamera kullanımı, doğru açı ve kadraj oluşturma konularını ele aldı. Katılımcılar, bu eğitimlerle ekran önü performansından kamera arkasındaki teknik çalışmalara kadar medya üretiminin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi.

Eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirten spikerlik ve sunuculuk eğitmeni Serpil Arslantürk, 'Dersler çok güzel. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız sevgili kardeşimiz Sayın Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle gençleri, yıllardır bu mesleğin içerisinde olan bizlerle buluşturmaları çok güzel ve önemli bir çalışma. Bu anlamda gerçekten değerli bir işe imza attılar' dedi.

HABER YAZIMINDAN FOTOĞRAFIN GÜCÜNE

Akademinin ikinci gününde gerçekleştirilen haber yazım teknikleri ve editörlük eğitiminde Esra Türker, katılımcılara haber dilinin temel özellikleri, etkili metin oluşturma ile editoryal süreçler hakkında bilgiler verdi. Temel fotoğrafçılık eğitiminde ise Mesut Şık, kompozisyon, ışık, kadraj ve doğru anı yakalamanın önemine değinerek, fotoğrafın güçlü bir anlatım aracı olduğunun altını çizdi.

Osmangazi Medya Akademisi ile tecrübelerini aktardıklarını belirten haber yazım teknikleri ve editörlük eğitmeni Esra Türker, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Burada rutin eğitimlerin dışına çıkarak kendi tecrübelerimizi ve sahada yaşadıklarımızı katılımcılarla interaktif bir şekilde konuşabiliyoruz. Medya, güzelliklerinin yanı sıra zorlukları da olan ve gerçekten sevmeden yapılamayacak bir meslek. Bu eğitimlerin ardından medya sektöründe yer alma isteği daha da güçlenen arkadaşlarımız olabileceği gibi mesleğin zorluklarını görerek farklı bir yol çizmek isteyenler de olacaktır. Bu mesleği tercih etmek isteyen genç meslektaşlarımın yolları açık olsun. Böyle faydalı ve eğitici bir programın hayata geçirilmesine katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum.'

Üçüncü günün eğitim programında grafik tasarım ve temel fotoğrafçılık dersleri yer aldı.

Eğitmen Nejat Biçen, grafik tasarım dersinde görsel iletişimin temel prensiplerinden tasarımın mesaj üzerindeki etkisine kadar farklı başlıklarda bilgi ve deneyimlerini kursiyerlerle paylaştı. Eğitmen Emre Koşak eşliğinde gerçekleştirilen temel fotoğrafçılık eğitiminde de görsel hikaye anlatımına ilişkin bilgilerini geliştiren katılımcılar, medya içeriklerinin hazırlanmasında görsel unsurların taşıdığı önemi yakından görme fırsatı yakaladı.





Osmangazi Medya Akademisi'nde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren grafik tasarım eğitmeni Nejat Biçen, 'Çok keyifli bir ortamda güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Bugüne kadar edindiğimiz deneyimleri ve öğrendiğimiz bilgileri katılımcılara aktarma fırsatı bulduk. Bizim için de oldukça keyifli bir sunum oldu. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.



Temel fotoğrafçılığa ilişkin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştıklarını ifade eden eğitmen Emre Koşak, 'Osmangazi Belediyesi'ne Medya Akademisi'ni düzenlediği için öncelikle teşekkür ediyorum. Temel fotoğrafçılıkla ilgili bilgilerimizi katılımcılarla paylaştık. Farklı fotoğraflar üzerinden gerçekleştirdiğimiz sunumla eğitimi interaktif bir şekilde sürdürdük. Bizim için oldukça güzel ve keyifli bir gün oldu. Katılımcıların da eğitimden faydalandığını ve güzel vakit geçirdiğini düşünüyorum' açıklamalarında bulundu.