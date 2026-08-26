Milli Eğitim Bakanlığı, Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına son verdi. Daha önce yabancı isimle ruhsat alan okullar da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Yeni isim başvuruları en geç 1 Ekim 2026'ya kadar yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına ilişkin mevzuatın uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları mevcut isimleriyle faaliyetini sürdüremeyecek; yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kurum adlarının millî ve manevi değerlerle uyumlu olması gerektiği vurgulanırken, düzenlemenin, anayasa ve ilgili mevzuatta yer alan millî kültürün korunması, millî eğitim ilkelerine bağlılık ve öğrencilerin psikososyal gelişiminin gözetilmesi esasları doğrultusunda uygulamaya alındığı belirtildi. Açıklamada, yabancı ad kullanımının kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu ve dilsel yabancılaşmaya yol açabileceği değerlendirilirken, özel öğretim kurumlarının yeni isimlendirme sürecini mevzuata uygun şekilde tamamlaması istendi.