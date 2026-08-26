Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya ve İl Millî Eğitim Müdürü Beraat Şahin, yıkım kararı verilen Hopa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile güçlendirme yapılacak Yavuz Selim Ortaokulu'nda 2026-2027 eğitim yılı öncesi incelemelerde bulundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, yıkım kararı verilen Hopa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile güçlendirme kararı alınan Yavuz Selim Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Karakaya beraberindeki İl Millî Eğitim Müdürü Beraat Şahin ile ilçede yıkım kararı verilen ve güçlendirme kararı alınan 2 ortaöğretim kurumu binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden mevcut binaların durumu hakkında bilgi aldı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyen Karakaya, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.