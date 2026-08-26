Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Gül, YKS'de gösterdikleri üstün başarıyla gurur kaynağı olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Törene Vali Davut Gül'ün yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, ASOV Başkanı Hanef Alper Alkaç, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Kabataş Erkek Lisesi'nde, Asırlık Okullar Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreninde YKS şampiyonları Eylül Uygar, Tuğsem Bahar ve Şerif Efe Dartar TOGG anahtarlarını İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

2026 YKS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan 3 öğrenci yerli ve milli otomobil TOGG hediyelerini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.