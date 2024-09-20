Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), açık yığınlarda ürün stoklama uygulamasına yönelik son dönemlerde ortaya atılan ürünlerin çürütüldüğüne yönelik yanıltıcı iddialara karşı resmi açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi, "Açık yığın sahaları üzerinden oluşturulan görüntü ve söylemlerle Kurumumuzun aldığı ürünlerin çürütüldüğü şeklinde ortaya atılan mesnetsiz iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TMO'nun alımla görevlendirildiği ürünleri kapalı depolarda, lisanslı depolarda ve bu depoların yeterli gelmemesi halinde ise açık yığınlarda depolandığına dikkati çekerek, "Zemin hazırlığının yapılmasına rağmen müteakip hem ürün altına hem de ürün üzerine polietilen serildiği, sonrasında ise serilen polietilenin üzerine dış etkilerden korunması amacıyla toprak atıldığı geleneksel ürün stoklama yöntemidir. TMO bu yöntemi, kurulduğu yıldan bu yana başarılı şekilde uygulamaktadır. Açık yığın yeri seçiminde bir çok kriter, uzman personel tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülen noktalara yığınlar yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

8 Temmuz 2024'te tasfiye edilmeye başlanan stokların 30 Ağustos'ta tasfiye sürecinin tamamlandığını ve sahada herhangi bir stok kalmadığının altı çizilen açıklamada, "Bahse konu stokların tasfiyhesi sonucunda bin 9 noksanlık ve bin 5 kıymet kaybı oluştuğu tespit edilmiştir. Oluşan toplam noksanlık ve kıymet kaybı miktarı, uzun yıllar verilen fire oranları dikkate alındığında normal sınırlar içerisindedir. Dolayısıyla açık yığın sahaları üzerinden oluşturulan görüntü ve söylemlerle kurumumuzun aldığı ürünlerin çürütüldüğü şeklinde ortaya atılan mesnetsiz iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır" denildi.