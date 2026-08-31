Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların devam eden davalarına ilişkin güvenli şekilde bilgi alabilmesini sağlayacak 'Alo Adalet 135' hattının 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete başlayacağını açıkladı. Uygulamanın kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların yargı süreçlerine ilişkin bilgiye daha kolay ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak 'Alo Adalet 135' hattının hizmete alınacağını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre uygulama, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak. Hattın kısa süre içerisinde Türkiye genelindeki adliyelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

DOSYALAR HAKKINDA GÜVENLİ BİLGİ İMKANI

'Alo Adalet 135' hattıyla vatandaşların devam eden dosyalarına ilişkin bilgilere güvenli biçimde erişebilmesi amaçlanıyor. Uygulamayla yargılama süreçlerinde yaşanan gecikmelerin daha etkin şekilde takip edilmesi ve gerekli adımların atılarak davaların daha hızlı sonuçlandırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

ADLİYELERDE YENİ BÜROLAR DA KURULDU

Bakan Gürlek, vatandaşların yalnızca telefon hattı üzerinden değil, adliyelerde kurulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları aracılığıyla da talep ve müracaatlarını doğrudan iletebileceğini belirtti.

Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve adaletin zamanında tecelli etmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız Alo Adalet 135 hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız.



Bu uygulamayla vatandaşlarımızın devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişimini sağlayacak, gecikmelerin: https://t.co/bHPBZ3LT2e — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 31, 2026