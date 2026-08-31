Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yoğunluğu düşük bazı demirleme sahalarının 2026-2027 av sezonunda balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere balıkçıların hizmetine açıldığını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, balıkçılık ve su ürünleri avcılığının geliştirilmesine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile gemi trafik yoğunluğu dikkate alınarak yürütülen çalışmalar sonucunda, çok yoğun olmayan bazı demirleme sahaları 2026-2027 av sezonunda balıkçıların kullanımına açıldı.

DÖRT DENİZDE UYGULANACAK

Düzenleme kapsamında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de belirlenen demirleme sahaları balıkçıların kullanımına sunuldu.

Açıklamaya göre, yeni av sezonunda balıkçıların kullanımına açılan demirleme sahaları şöyle sıralandı:

Karadeniz

Tirebolu 1 ve 2 Numaralı Demir Sahası

Hopa 1 ve 2 Numaralı Demir Sahası

Rize 1 ve 2 Numaralı Demir Sahası

Vakfıkebir 1 Numaralı Demir Sahası

Ayancık 1 ve 2 Numaralı Demir Sahası

Fatsa 1 Numaralı Demir Sahası

Kefken 1 Numaralı Demir Sahası

Marmara Denizi

Silivri 1 Numaralı Demir Sahası

Bandırma 2 Numaralı Demir Sahası

Tekirdağ 1, 2 ve 4 Numaralı Demir Sahası

Erdek 1 Numaralı Demir Sahası

Mudanya 2 Numaralı Demir Sahası

Çanakkale 4 Numaralı Demir Sahası

Yalova 1 Numaralı Demir Sahası (yarısı kullanıma açıldı)

Ege ve Akdeniz

Kuşadası 1 Numaralı Demir Sahası

Karataş 1 Numaralı Demir Sahası

Uygulamanın balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve av sezonunda deniz alanlarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Denizcilik Genel Müdürlüğü, balıkçılara 'bereketli ve emniyetli bir av sezonu' diledi.