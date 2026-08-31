Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yoğunluğu düşük bazı demirleme sahalarının 2026-2027 av sezonunda balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere balıkçıların hizmetine açıldığını duyurdu.
BURSA (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, balıkçılık ve su ürünleri avcılığının geliştirilmesine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
Seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile gemi trafik yoğunluğu dikkate alınarak yürütülen çalışmalar sonucunda, çok yoğun olmayan bazı demirleme sahaları 2026-2027 av sezonunda balıkçıların kullanımına açıldı.
DÖRT DENİZDE UYGULANACAK
Düzenleme kapsamında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de belirlenen demirleme sahaları balıkçıların kullanımına sunuldu.
Açıklamaya göre, yeni av sezonunda balıkçıların kullanımına açılan demirleme sahaları şöyle sıralandı:
Karadeniz
- Tirebolu 1 ve 2 Numaralı Demir Sahası
- Hopa 1 ve 2 Numaralı Demir Sahası
- Rize 1 ve 2 Numaralı Demir Sahası
- Vakfıkebir 1 Numaralı Demir Sahası
- Ayancık 1 ve 2 Numaralı Demir Sahası
- Fatsa 1 Numaralı Demir Sahası
- Kefken 1 Numaralı Demir Sahası
Marmara Denizi
- Silivri 1 Numaralı Demir Sahası
- Bandırma 2 Numaralı Demir Sahası
- Tekirdağ 1, 2 ve 4 Numaralı Demir Sahası
- Erdek 1 Numaralı Demir Sahası
- Mudanya 2 Numaralı Demir Sahası
- Çanakkale 4 Numaralı Demir Sahası
- Yalova 1 Numaralı Demir Sahası (yarısı kullanıma açıldı)
Ege ve Akdeniz
- Kuşadası 1 Numaralı Demir Sahası
- Karataş 1 Numaralı Demir Sahası
Uygulamanın balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve av sezonunda deniz alanlarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Denizcilik Genel Müdürlüğü, balıkçılara 'bereketli ve emniyetli bir av sezonu' diledi.