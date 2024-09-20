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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarının düzenlediğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Operasyonlara koordine eden Savcılarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

İçişleri'nin 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür sürdürdüğü “GÜRZ-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü "Gürz" operasyonlarının 15'incisi son 5 gündür 23 ilde düzenledi.