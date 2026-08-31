İSTANBUL (İGFA) - Maxi ve süper grupta 22 sürücünün direksiyon başına geçtiği hafta sonunda; süper grupta her iki yarışı da kazanan isim Orçun İnce oldu. Recep Çelikkanat ilk yarışı ikinci ikinci, yarışı üçüncü tamamlarken, Sadi Angılcı ilk yarışta üçüncü, ikini yarışta ikinci olarak podyuma çıkan isim oldu.

Baştan sona büyük çekişmenin yaşandığı maxi grupta ise ilk yarış podyumu; birinci Berk Kalpaklıoğlu ikinci Oğuz Marangoz ve üçüncü Sevde Zehra Yıldırım şeklinde oluştu. İkinci yarışta ise Seda Kaçan Bakan birinci, Galip Atar ikinci ve ilk pist deneyimini çifte podyum ile noktalayan 16 yaşındaki genç sporcu Oğuz Marangoz da üçüncü sırada yer aldı. Her iki yarışın takımlar birinciliğini Texaco Team AMS kazanırken, kadınlar kategorisinde ilk yarışta Sevde Zehra Yıldırım, ikinci yarışta ise Seda Kaçan Bakan birincilikleri kazanan sporcular oldular. Yarışlardaki en hızlı tur zamanını kaydeden super grupta Orçun İnce, maxi grupta ise Berk Kalpaklıoğlu ve Seda Kaçan Bakan 30 Ağustos özel ödüllerinin sahibi oldular.

Gün sonunda düzenlenen törende, dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerini TBMM 25, 26 ve 27. dönem Ankara Milletvekili Mücahit Arslan ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı takdim etti.