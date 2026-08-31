ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), 19 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Raporları Yönetmeliğinin istirahat raporlarına ilişkin düzenlemesi hakkında Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. TTB'nin 31 Ağustos'ta Bakanlığa gönderdiği yazıda, yönetmeliğin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca hekimlerin bir defada en fazla 10 günlük istirahat raporu düzenleyebildiği hatırlatıldı.

Kontrol muayenesi sonrasında da en fazla 10 günlük rapor verilebildiğini belirten TTB, hastalığın devam etmesi ve 10 günü aşan istirahat gerektirmesi halinde rapor düzenleme yetkisinin sağlık kurullarına geçtiğine dikkat çekti.

'ÖZELLİKLE AMELİYAT VE DOĞUM SÜREÇLERİNDE SORUN YAŞANIYOR'

TTB, düzenlemenin özellikle büyük cerrahi operasyonlar ile doğum öncesi ve sonrası süreçlerde önemli mağduriyetlere yol açabileceğini savundu. Bir sağlık sorununun devam etmesine rağmen 10 günü aşan raporların doğrudan hekim tarafından düzenlenememesinin hastaları sağlık kuruluna başvurmak zorunda bıraktığı belirtilen açıklamada, kurul süreçlerindeki sistemsel belirsizlik ve erişim sorunlarının raporların zamanında alınmasını güçleştirdiği ifade edildi.

TTB, hastaların mevcut sağlık sorunlarının yanı sıra sağlık kuruluna başvuru zorunluluğuyla karşı karşıya kalmasının gecikmelere ve yeniden başvuru yüküne neden olduğunu belirtti.

TTB'DEN BAKANLIĞA İPTAL ÇAĞRISI

Hekimlerin istirahat raporu düzenleme yetkisi ile hastaların sağlık kurullarına erişiminde yaşanan sorunların acilen giderilmesini isteyen birliğin yazısında, yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla yönetmeliğin ilgili fıkrasının iptal edilmesi talep edildi.