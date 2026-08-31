Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede malul kalmayacak şekilde yaralananların 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvurularının 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3713 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamında terörle mücadelede malul kalmayacak şekilde yaralananlara ilişkin başvuruların 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvuru işlemlerine ilişkin bilgilendirme metnine internet sayfası üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.
Bakanlığın duyurusuyla birlikte, ilgili hak sahipliği sürecinin dijital ortamda yürütüleceği ifade edildi.
3713 Sayılı Kanunun Geçici 20'nci Maddesi Kapsamında Terörle Mücadelede Malul Kalmayacak Şekilde Yaralananlara İlişkin Başvurular, 1.9.2026 tarihi itibarıyla e-devlet üzerinden alınacak.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2026
Başvuru işlemlerine ilişkin bilgilendirme metnine internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
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