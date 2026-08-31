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Bakanlığın duyurusuyla birlikte, ilgili hak sahipliği sürecinin dijital ortamda yürütüleceği ifade edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvuru işlemlerine ilişkin bilgilendirme metnine internet sayfası üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.