Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 97 orman yangınına ilişkin yürütülen adli işlemlerde 69 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, bu süreçte 15 şüphelinin tutuklandığını, 30 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 22-30 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 22 yeni orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

1 HAZİRAN'DAN BU YANA 69 ŞÜPHELİ

1 Haziran'dan bugüne kadar 97 orman yangınına ilişkin yürütülen adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 30'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüphelinin gözaltında olduğu, 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

'HİÇ KİMSE KARŞILIKSIZ KALACAĞINI DÜŞÜNMESİN'

Cumhuriyet Başsavcılıklarının, kolluk birimleri ve orman muhafaza ekipleriyle koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını araştırmayı sürdürdüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaların titizlikle devam ettiğini vurguladı. Bakan Gürlek, 'Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin' dedi.

Yeşil Vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi; 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı: https://t.co/F8ZIOqaZ1m — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 31, 2026