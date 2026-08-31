ORDU (İGFA) - Yağışların beraberinde getirdiği ulaşım sorunları ve olumsuzluklara karşı Ordu Büyükşehir Belediyesi sahada çalışma yürütüyor.

Kent genelinde yağışların neden olduğu olumsuzlukların hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla ekipler hızlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle kırsal mahallelerde yağış nedeniyle kapanan veya ulaşımda güçlük yaşanan yollar Büyükşehir Belediyesinin müdahalesi ile açılıyor.

İş makineleri ve ekipmanlarla sahada görevlerini sürdürmeye devam eden ekipler, meydana gelebilecek yeni olumsuzluklara karşı da teyakkuz halinde bulunuyor.