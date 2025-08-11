İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde başlayan orman yangını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin desteği ile kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Urla Barbaros Mahallesi’nde çıkan orman yangını İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından İzmir İtfaiyesi Urla grubundan ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının çam ormanına sirayet ettiği bilgisi üzerine ise Ilıca grubundan tonaj araç, Güzelbahçe grubundan bir arazöz daha yangın mahalline sevk edildi.

İzmir İtfaiyesi 5 araç, Orman Bölge Müdürlüğü 15 arazöz, 6 helikopter ve 4 uçakla yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Büyküşehir ve ilçe belediyeleri ayrıca su takviyesi yaptı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.