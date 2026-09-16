Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret ederek, çok yakında faaliyete geçecek olan teknoloji üssü Kayseri TEKMER Projesi ile halihazırda faaliyetlerine devam eden KAGUTİM ve uluslararası iş birliği ağı DigiConnect merkezlerini yerinde inceledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TEKMER Projesi ve başarılı çalışmalar yapan merkezlerden dolayı KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimini tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - Ziyaretin ana gündem maddesini, Kayseri Ticaret Odası tarafından çok yakında hizmete girecek olan Teknoloji ve Gelişim Merkezi (KTO TEKMER) oluşturdu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Fikrin projeye, projenin ürüne, ürünün ise yatırıma ve ticari başarıya dönüştüğü bir ekosistem olarak tasarladıkları KTO TEKMER Projesi hakkında Hisarcıklıoğlu'na kapsamlı bir sunum yaparak ve merkez yerinde gezilerek tanıtıldı.

Genç girişimcileri, teknoloji odaklı projeleri ve yenilikçi iş fikirlerini destekleyen KTO TEKMER'in, Kayseri'nin sanayi ve ticaret vizyonunu dijital çağa taşıyacak stratejik bir merkez olduğuna vurgu yapıldı.

'KOSGEB TARAFINDAN ONAYLANAN PROJE TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ'

Kayseri'nin üretim gücünü teknolojiyle, girişimcilik ruhunu yenilikle buluşturacak projenin detaylarını paylaşan Gülsoy şunları söyledi: 'Uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda KTO Kayseri TEKMER projemiz KOSGEB tarafından onaylandı. Merkezimizin fiziki altyapısına yönelik tadilat çalışmaları da artık tamamlanma aşamasına geldi.

İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Kayseri TEKMER'i faaliyete geçirerek şehrimizin gençlerinin, girişimcilerinin ve teknoloji odaklı işletmelerinin hizmetine sunacağız. Kayseri TEKMER, merkez konferans salonu binamızda daha önce restoran olarak kullanılan alanda iki kat olarak toplam bin 700 metrekarelik alanda hizmet verecek. Bu haliyle Kayseri Tekmer Anadolunun en büyük tekmeri olarak faaliyetine başlıyor.

Bu merkezimiz yalnızca çalışma alanlarının bulunduğu bir bina olmayacak. Burası; fikrin projeye, projenin ürüne, ürünün yatırıma ve ticari başarıya dönüştüğü güçlü bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olacak.

Robotik, makine, elektrik-elektronik, yazılım, dijitalleşme ve yapay zekâ alanlarında yenilikçi fikirleri bulunan girişimcilerimiz için başvuru çağrılarına çok yakında çıkacağız. İşletmesini henüz kurmamış genç girişimcilerden teknoloji tabanlı ürününü geliştirmek ve büyütmek isteyen işletmelere kadar geniş bir girişimci kitlesine kapılarımızı açacağız.

Teknoloji merkezimizi, özellikle Kayseri sanayisine hizmet verecek, yenilikçi ürün ve üretim yöntemleri ekseninde tasarladık. Böylece sanayimizin üretim kapasitesini ve teknolojik ürün çeşitliliğini artırmayı planlıyoruz.

Burada, sanayici ve yatırımcı üyelerimizle, melek yatırımcılar ve Risk sermayesi Fonları ile teknoloji girişimcilerimizi, start-upları bir araya getirecek aktif bir ekosistem kurmayı tasarlıyoruz. Bu haliyle Türkiye'deki teknoloji merkezleri arasında yeni bir model olarak 'Kayseri Modeli' geliştiriyoruz' dedi.

KAYSERİ'YE EŞSİZ BİR TEKNOLOJİ VE İNOVASYON MERKEZİ KAZANDIRIYORUZ

Aynı zamanda yatırım aşamasındaki Kayseri Ticaret Odası İnovasyon Kampüsü hakkında bilgi veren Gülsoy, 'Yaklaşık 15.000 metrekare inşaat alanına sahip olacak inovasyon kampüsümüzün inşasına çok yakında başlıyoruz. Sanayi odaklı Teknoloji merkezi, sektörel mükemmeliyet merkezleri, Start-up ofisleri ve yatırımcı ofislerini bünyesinde barındıracak kampüsümüz, Kayseri sanayisinin teknolojik dönüşümüne, dijitalleşmesine ve yenilikçi, katma değerli ürün geliştirme ihtiyacına hizmet edecek Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini bir araya getirecek. Amacımız Kayseri'yi Teknoloji üreten ve ihraç eden bir şehir haline getirmek' dedi.

KOBİ'LERİN DİJİTALLEŞMESİ VE ULUSLARARASI PAZARLARA ERİŞİMİ

Ziyaret kapsamında ayrıca, Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi ile KTO koordinasyonunda yürütülen 'DigiConnect - Odalar Arası Dijital Bağlantı ve İş Birliği Ağı Projesi Ofisi' de incelendi.

Çek Ticaret Odası ve VOKA Vlaams-Brabant ortaklığıyla sürdürülen proje kapsamında; KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulmakta olan çok dilli dijital iş birliği platformu ve proje kapsamında düzenlenen uluslarası koordinasyon toplantıları, eğitimler, iş forumları, B2B ikili iş görüşmeleri ve hakkında detaylı paylaşımlarda bulunuldu.

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız eşlik etti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve Kurulu Üyeleri de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'ye ve iş dünyasına sunmuş olduğu kesintisiz destekler, nazik ziyaretleri ve yakın ilgileri dolayısıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.