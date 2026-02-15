Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik bankalara tanınan süre yarın sona eriyor. Kurum, bankalardan teknik ve operasyonel hazırlıklarını tamamlamalarını isterken, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi gerektiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Yeni düzenlemeye göre limit hesaplamasında, bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak.

400 bin TL'ye kadar toplam limiti olanlar için indirim yapılmayacak. Ancak birden fazla bankada kartı bulunan ve toplam limiti 400 bin TL'yi aşan müşteriler bu istisnadan yararlanamayacak.

400 bin TL'nin üzerindeki limitlerde ise kullanılmayan tutarın belirli oranlarda düşürülmesi gündeme gelecek.

750 BİN TL ÜZERİ İÇİN EK DÜZENLEME

Toplam kredi kartı limiti 750 bin TL'nin üzerinde olan müşterilerde ise, hesap kesim tarihleri esas alınarak kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i baz alınarak azaltım yapılacak.

BDDK, bankalara müşterilerle iletişime geçilmesi, dijital kanallar üzerinden gelir belgesi temin ve teyit süreçlerinin oluşturulması talimatını verdi. Tüm teknik altyapının en geç üç ay içinde tamamlanması istendi.

400 bin TL'ye kadar olan limit artış taleplerinde gelir beyanı aranmayabilecek; ancak bu tutarın üzerindeki başvurularda resmi gelir belgesi zorunlu olacak.

2026'DAN İTİBAREN YENİ KARTLARA SINIRLAMA

2026 yılında ilk kez verilecek kredi kartlarında; ilk yıl limit, net aylık gelirin en fazla iki katı, ikinci yıl ise en fazla dört katı olacak.

BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 başına kadar gelirle uyumlu hale getirilmesini hedefliyor.