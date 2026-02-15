TESK Başkanı Bendevi Palandöken, depremden etkilenen illerde esnafın KOSGEB kredi borçlarının ödenmesinin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, 'Asrın felaketinin üzerinden üç yıl geçti, ancak esnaf hâlâ toparlanmış değil. TOKİ'nin yeni iş yerlerini teslim etmeye başlamasıyla birlikte, esnafın kredi taksitlerini ödemesi önümüzdeki ay başlayacak. Ancak bölge tam anlamıyla ayağa kalkmadan kredi tahsilatı başlatılmamalı' dedi.

Deprem sonrası esnafa verilen 300 bin ila 750 bin TL arası desteklerin önemine dikkat çeken Palandöken, 'Bu destekler esnafın iş yerlerini ayağa kaldırması için verildi ama ödemeler başlayacak. Eğer KOSGEB, geri ödemeleri makul bir süre daha uzatırsa, esnaf ve vatandaş rahatlayacak, iş yerlerini tam kapasiteyle kullanabilecek' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Palandöken ayrıca, kredi ödemelerinin ertelenmesinin esnafın iş yerlerindeki hasarları tamir etmesine ve yeni müşterilerle işlerini sürdürebilmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Asrın felaketinin üzerinden üç yıl geçti. Bilindiği üzere 11 ilimizde gerçekten de KOSGEB destek kredileri o günün şartlarında esnafın ayakta kalmasına yardımcı oldu. Önemliydi tabi. Bir taraftan şimdi TOKİ artık iş: