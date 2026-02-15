ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile; Ziraat Katılım Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler tarımsal üretim ve küçük işletmelerin finansmana daha kolay erişimini sağlarken,maliyetleri düşürerek üretici ve esnafın kredi yükünü hafifletecek.

VERGİ VE SGK BORCU OLANLARA YENİ MODEL

Düzenlemeye göre, Hazine destekli kredi veya finansman kullanacakların; vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu, sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması ya da borcun yapılandırılmış ve bozulmamış olması şartı aranacak.

Ancak bu şart sağlanamazsa, borcun kredinin/finansmanın azamyüzde 25'ine kadar olan kısmı banka tarafından doğrudan ilgili tahsil dairesine yatırılacak.

Bu kapsamda: bir kişi adına 1 yıl içinde yatırılabilecek tutar 300 bin TL'yi aşamayacak.

Borç için sağlanan Hazine faiz/kâr payı indirimi oranı yüzde 25 olacak. Borç kapatıldıktan sonra kalan tutar üretici ya da esnafa kullandırılacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz