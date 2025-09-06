Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Pelitliyatak Mahallesi’ni asfalt ile buluşturuyor, Pelitliyatak sakinleri yıllar sonra modern ulaşım ağına kavuşuyor.ORDU (İGFA) - Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, altyapı ve asfalt seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla gerek kent merkezlerinde gerekse mahalle yollarındaki birçok noktada yoğun bir mesai gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi Çalca Mevkii’nde çalışan ekipler, 6 km’lik güzergahta asfalt çalışması yapıyor. 3 km’sinde çalışmaları tamamlayan ekipler geri kalan güzergahta da çalışmaları bitirerek vatandaşlara konforlu ulaşımın kapılarını aralamış olacak.

MUHTAR KARAYİĞİT’TEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Çalışmalar dolayısıyla Başkan Güler’e teşekkür eden Pelitli Mahalle Muhtarı Ayhan Karayiğit şöyle konuştu:

“Mahallemiz de ana yol olarak 16,5 km güzergahımız var. 50-60 senelik olan yol sorunumuzu Sayın Bakanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde çözüme kavuştu. Hak ettiğimiz yolumuzu inşallah alıyoruz. Çalışmalar dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz.”

“TOZDAN, TOPRAKTAN KURTULDUK”

50 yıldır yol sorunlarının çözüme kavuşmasından dolayı memnuniyet duyan mahalle sakinleri ise büyük bir sevinç yaşadı.

Mahalle sakinleri mutluluklarını şu sözlerle ifade etti:

“Yollarımız çok kötüydü. Tozdan, topraktan kurtulduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Memleketimiz de bu yolları görecekmiş. Allah razı olsun. Mahalle sakinleri olarak çok rahatladık.”