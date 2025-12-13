Bunlar da ilginizi çekebilir

Adana Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimini desteklemek ve ailelere yönelik bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla eğitim ve seminer faaliyetlerine devam edileceği açıklandı.

ADANA (İGFA) - Seminerde, okul öncesi dönemde dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkileri ele alınırken; teknoloji kullanımının aile kontrolü ve rehberliği eşliğinde sağlıklı biçimde yönetilebilmesi amacıyla bilgi paylaşımında bulunuldu. Eğitim, katılımcıların aktif olarak yer aldığı soru-cevap formatında gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman psikolog tarafından, belediyeye bağlı gündüz bakımevlerine devam eden öğrencilerin ebeveynlerine yönelik 'Okul Öncesi Dönemde Dijital Şiddet ve Güvenli Teknoloji Kullanımı' konulu seminer düzenlendi.

