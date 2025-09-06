Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Taşlık Çiftlik Köy Doğa Yaz Okulu, unutulmaz anılarla sona erdi. “Çamurlu Eller, Mutlu Kalpler” sloganıyla yaz boyunca süren etkinliklerde çocuklar, şehir hayatından uzak, doğayla iç içe, eğlenceli ve öğretici bir serüvene atıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESMEK koordinasyonunda düzenlenen programda çocuklar, doğayı keşfetti, toprakla tanıştı, hayvanlarla yakın temas kurdu. 30 farklı branşta gerçekleşen etkinliklerde minikler; çiçek ve sebze dikiminden, çiftlik hayvanlarını tanımaya, doğada kitap okumadan, spor etkinliklerine kadar birçok alanda keyifli deneyimler yaşadı.

Doğayla baş başa geçirilen bu süreçte çocuklar; bilgisayarsız kodlama, böcek gözlemevi ve böcek oteli yapma, çamur atölyesi, çiçek dikimi, çiftlik hayvanları besleme, çiftlik turu-çiftlik hayvanlarını tanıma, doğa fotoğrafçılığı, doğa koleksiyon kutusu, doğada kitap okuma, doğada spor, doğada yaşam, ebru atölyesi, ekilen ürünleri toplama atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, ipek atölyesi, kuş gözlem turu, kuşyemliği yapım atölyesi, külah yapma-yumurta toplama, çuval yarışı, orman hayvanları tanıtımı, safari hayvanları tanıtımı, sebze fidesi dikimi, sebze ve meyve toplama atölyesi, sepet yapımı, su tasarrufu eğitimi, süngerle kova doldurma, taş boyama, uçurtma yapımı ve resim gibi çeşitli branşlarda eğitimler aldılar.

AKUT ekiplerinden doğal afetler konusunda temel eğitimler alan minikler, itfaiye ekiplerinden yangın güvenliği öğrendi. Veteriner hekimler ise çocuklara hayvan sevgisini ve onlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlattı. Küçük eller doğayla buluştu, çocuklar sebze ve meyveleri dalından toplamayı öğrenerek toprağın değerini yakından hissetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Su Tasarrufu atölyeleriyle de çocuklar su kullanımının ve suyun önemini öğrendi.

Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için son derece mutlu olduklarını belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, “Taşlık Çiftlik Köy Doğa Yaz Okulu’nu çocuklarımız için unutulmaz bir deneyime dönüştüren bu güzel iş birliği için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye yürekten teşekkür ediyorum. Doğayla iç içe, öğretici ve eğlenceli bir yaz dönemi yaşandı. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle çocuklarımız hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi. Bu tür projelerin devamı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yaz okulu sonunda çocuklara, katılım sertifikaları takdim edildi. Taşlık Çiftlik Köy Doğa Yaz Okulu, çocukların doğayla bağ kurmasını, sorumluluk almasını ve ekip ruhunu kazanmasını destekleyen örnek bir proje olarak büyük beğeni topladı.