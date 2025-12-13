Adana Büyükşehir'in kavşak düzenleme çalışmalarında sökülen ağaçlar, Park ve Bahçeler Dairesi'nin titiz çalışması sonucu sökülerek fidanlıklara ya da başka noktalara dikiliyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nce, bazı kavşaklarda gerçekleştirilen düzenleme ve trafiği rahatlatma çalışmaları kapsamında bazı ağaçlar Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca titizlikle sökülüp, başka noktalarda kullanılmak üzere fidanlıklara götürülüp dikimi yapılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 'Çalışmalarımız, Büyükşehir Belediyemizin çalışma yaptığı çeşitli kavşaklarda sürüyor. Fazlı Metro Bulvarı'ndaki çalışmalarda 15 çitlembik ve 2 turunç ağacı söküldü, Kanara Fidanlığı'na gönderildi.

Ali Bozdoğan Bulvarı'nda 75 turunç ağacı söküldü, bunlardan 39 adedi yine Ali Bozdoğan Bulvarı'nda çeşitli noktalara dikildi. Sökülen 39 ağaç ise Kanara Fidanlığı'na dikildi. Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda 15 turunç ağacı söküldü, Kanara Fidanlığı'na dikildi. Ayrıca Türkmenbaşı Kavşağı'nda bulunan 3 adet araucarya ağacı, Türkmenbaşı Bulvarı'nda başka bir noktaya ağaç sökme dikme makinesi ile nakledildi. Çalışmalarımızın sürdüğü noktalarda ağaçlarımızın sökülmesi, fidanlıklara götürülmesi ve başka noktalara dikilmesi titizlikle sürdürülmektedir.'