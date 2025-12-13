Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 185. kuruluş yıl dönümü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ'nin kuruluşunun 185. yılına özel olarak düzenlediği 'PTT 185 Yaşında Pul Sergisi' 12-19 Aralık 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 185. yaşını kutlayan PTT AŞ tarafından PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen serginin açılış törenine, PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten ve TFDF Başkanı Ziya Ağaoğulları ile koleksiyonerler katıldı. PTT AŞ ve TFDF iş birliğiyle hayata geçirilen sergide, 1863 yılından bu yana tedavüle çıkarılan pullar ile farklı ülkelerin pulları bulunuyor. Sergide, Osmanlı Devleti'nden günümüze iletişim ağlarının gelişimini anlatan tarihî materyallerin yanı sıra millî ve uluslararası pul sergilerinde altın madalya kazanmış ve önemli filatelistlerin seçkin pul koleksiyonları da yer alıyor. PTT AŞ'nin, filateli kültürünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde ev sahipliği yaptığı sergiyi görmek isteyen vatandaşlar, 19 Aralık tarihine kadar PTT Pul Müzesi'ni ziyaret edebilecek.

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan bu anlamlı sergiyi, posta kültürünün belleği olarak kabul ettikleri PTT Pul Müzesi'nde gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. PTT'nin, Türkiye'deki pul kültürünün merkezinde yer aldığına dikkat çeken Gülten, 1863 yılında Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde basılan ilk posta puluyla haberleşmede önemli bir standartlaşma sağlandığını, uluslararası posta ağlarına entegrasyonun yolunun açıldığını anımsattı.

Dr. Hakan Gülten, PTT ailesi olarak hem yurt içinde hem de uluslararası alanda milyonlarca insana ulaşan geniş hizmet yelpazesi içerisinde; tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ettiklerini belirterek, filateli hizmetinin de bu noktada PTT'nin kurumsal hafızasını, millî kimliğini ve kültürel misyonunu en güçlü şekilde yansıtan alanların başında olduğunu söyledi. Bir pulun ardındaki zenginliği sabırla görünür kılan, kültürümüze ve tarihimize ait unsurları özenle geleceğe taşıyan filatelistlerin, bu alanın değerli öncülerinden olduğunu dile getiren Gülten, 'PTT 185 Yaşında Pul Sergisi'nin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.