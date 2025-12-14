Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanarak gazi olan polis memuru Halil Er'i evinde ziyaret etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanarak gazi olan polis memuru Halil Er'i evinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Sözer, Gazi Halil Er'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin ve milletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Gazilerin, bu toprakların bağımsızlığı ve milletin huzuru için büyük fedakârlıklar yaptığını ifade eden Vali Sözer, 'Gazilerimiz, vatan sevgisinin ve kahramanlığın yaşayan timsalleridir. Onlara minnet borçluyuz' dedi.

Vali Sözer, Beşiktaş saldırısında şehit düşen kahraman güvenlik güçlerini rahmet, minnet ve saygıyla anarken, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Gazilere ise sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Ziyaret, duygu dolu anlara sahne olurken, Gazi Halil Er ve ailesi, Vali Sözer'e nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.