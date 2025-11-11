Sakarya Üniversitesi'nde açılan davada mahkeme, işçi memurun amir olamayacağına hükmederek görevlendirmeyi iptal etti; sendika, üniversitelere mevzuata uygun davranma çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), 'İşçi memurun memurun amiri olamayacağı' yönündeki uyarılarını kurumlara iletti. Düzeltme yapılmaması üzerine sendika, Sakarya Üniversitesi'nde dava açtı. Mahkeme, sendikanın talebini haklı bularak söz konusu görevlendirmeyi iptal etti.

Sendika Genel Başkanı İbrahim Güzel, karara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Mevzuata aykırı ve memurun doğrudan ilgilendiği tüm işlemleri takip ediyor, eylemsel ve hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz' dedi.

Güzel ayrıca rektörlere, işçi amir uygulamaları, lojman dağıtımı, maaş promosyonları ve görevde yükselme süreçlerinde yalnızca mevzuatın esas alınması çağrısında bulundu.

Genel Başkan Güzel, 'Ben yaptım oldu mantığı ile kaybedilen her dava, dosya masrafı ve vekalet ücreti ile birlikte kamuya ciddi maddi külfet çıkarmaktadır' ifadelerini kullandı.