Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, paylaşımında 'Görevini ifa ederken kaybettiğimiz meslektaşımız Faruk Şahin'i rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Şehit Faruk Şahin için Valilik Kompleksi'nde düzenlenen törene Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, il protokolü üyeleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, şehit polis için dualar edildi ve saygı duruşunda bulunuldu.

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Faruk Şahin, görev başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'de görevli Polis Memuru Faruk Şahin, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti; şehidimiz için Valilik Kompleksi'nde tören düzenlendi.

