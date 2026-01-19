Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın 16. Seçimli Genel Kurulu, yoğun kar yağışına rağmen geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olan Mehmet Özdil, yeniden başkan seçildi.

İSTANBUL (İGFA) - Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın 16. Seçimli Genel Kurulu, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde yapıldı. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen esnafın yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, mevcut Başkan Mehmet Özdil tek aday olarak seçime girdi.

Genel kurul öncesinde davetlileri ve misafirleri karşılayan Başkan Özdil, olumsuz hava şartlarına rağmen katılım gösteren herkese teşekkür etti. Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, gündem maddeleri kapsamında faaliyet ve mali raporlar okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamaların ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Özdil, esnafın yaşadığı sorunlara ve son dönemde kamuoyunda gündeme gelen dava sürecine değindi. Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana esnafın onurunu koruduklarını vurgulayan Özdil, 'Esnafımızın başını hiçbir zaman yere eğdirmedik, bundan sonra da eğdirmeyeceğiz' dedi.

Geçmiş döneme ilişkin yaşanan hukuki süreçlere de değinen Özdil, oda taşınmazlarıyla ilgili açılan davaların kazanıldığını belirterek, 'Bu binalardan elde edilecek gelirle bin öğrenciye burs verilebilir' ifadelerini kullandı. Fahiş fiyat artışlarına da dikkat çeken Başkan Özdil, tarla ile pazar fiyatları arasındaki farkın esnafı ve vatandaşı zor durumda bıraktığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan 'Uluslararası Esnaf Birliği'nin genel başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Özdil, kooperatifleşme yoluyla karaborsacılığın önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. Esnaf için faiz affı talebini de yineleyen Özdil, destek veren tüm esnafa teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Genel kurula Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve önceki dönem AK Parti Milletvekili Metin Külünk de katılarak selamlama konuşmaları yaptı. Konuşmacılar, Mehmet Özdil ve yönetimine yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından yapılan seçimde Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Mehmet Özdil ve yönetimiyle yola devam etme kararı aldı.