Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda, Bilecik UMKE'nin ev sahipliğinde Eskişehir ve Kütahya UMKE ekipleri ile AFAD personellerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenlendi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatın senaryosuna göre, merkez üssü Pazaryeri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 evin yıkıldığı ve enkaz altında yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışması başlattı.

Toplam 70 personelin görev aldığı tatbikatta, ekiplerin profesyonel koordinasyonu ve özverili çalışması dikkat çekti. Enkaz altında kalan yaralılar titizlikle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, olası afetlere hazırlık, ekipler arası iş birliği ve müdahale kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdı.

UMKE yetkilileri, 'Her koşulda vatandaşlarımızın yanında olabilmek için tatbikat ve eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz' mesajını paylaştı.