ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alınmasıyla başlayan ve 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla açılan davanın 3. duruşmasında beraat etti. Özdağ, kararın ardından yaptığı açıklamada hukuki sürecin sorunlu işleyişine dikkat çekti.

Özdağ, 'Ankara'da yemek yerken onlarca polis tarafından gözaltına alınmış, aynı gece İstanbul'a getirilip Emniyet'te zor koşullarda tutulmuştum. Sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve başka suçlamalarla da gündeme gelmiştim. Bugün mahkemenin suçun unsurlarının oluşmadığı kararını vererek beraat ettim' dedi. Özdağ, hukuk sistemine yönelik eleştirilerini de sürdürerek, 'Hukuk bir bütündür; sadece karar ile değil, süreçle de adalet sağlanmalıdır. Türkiye'de suç olmayan bir iddia için bu şekilde uygulama yapılması kabul edilemez. Umarım bu tür adil kararlar, diğer davalarda da hızla uygulanır ve yurttaşların hukuk adına yeniden umut duyabileceği bir sürece işaret eder' ifadelerini kullandı.