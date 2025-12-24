AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket, İsrail-Yunanistan-GKRY arasında gelişen siyasi, askeri ve enerji temelli iş birliklerinin Türkiye'yi dışlamayı amaçlayan çok boyutlu bir stratejiye dönüştüğünü belirterek, sürecin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AKSAÇLILAR Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de son dönemde hız kazanan İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) arasındaki iş birlikleri değerlendirildi. Açıklamada, AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket'in görüşlerine yer verildi. Bereket, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmenin sıradan bir diplomatik temas olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu sürecin Türkiye'yi bölgesel denklemin dışına itmeye yönelik stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz'de oluşturulmak istenen üçlü yapının Türkiye'nin meşru deniz yetki alanlarını yok saydığını vurgulayan Bereket, Mavi Vatan anlayışının hedef alındığını ve enerji projeleri üzerinden Türkiye'ye jeopolitik baskı kurulmaya çalışıldığını kaydetti. Savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerinin ise bölgedeki askerî dengeleri Türkiye aleyhine değiştirme riski taşıdığına dikkat çekti.

Yunanistan ve GKRY'nin 'uluslararası hukuk' söylemini siyasi amaçlarla kullandığını dile getiren Bereket, Türkiye'nin bu süreçte diplomatik duruşunu güçlendirmesi, askerî caydırıcılığını koruması ve deniz yetki alanları ile enerji haklarından taviz vermemesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Bereket açıklamasını, 'İsrail-Yunanistan-GKRY hattı, Türkiye için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu sürecin dikkatle izlenmesi ve millî menfaatler doğrultusunda kararlı adımlar atılması zorunludur' sözleriyle tamamladı.