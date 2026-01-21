İSTANBUL - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen kahvaltı toplantısında İstanbul'un deprem tehlikesinden organize suç ve ekonomik buhrana kadar kritik sorunlarını değerlendirdi. Özdağ, partisinin İstanbul ve Türkiye için hazırladığı vizyonu ve seçim stratejilerini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen kahvaltı toplantısında Türkiye ve İstanbul gündemine dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. İstanbul'u 'Türkiye'nin 15-20 yıl öncesinin ötesinde bir şehir' olarak tanımlayan Özdağ, kentin ilçelerinin ve mahallelerinin Anadolu'daki birçok şehirden büyük olduğunu belirtti. Bu nedenle İstanbul siyaseti ve sorunlarının, Türkiye siyaseti açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özdağ, İstanbul'un en acil sorunlarından birinin deprem olduğunu belirterek, 'İlk sarsıntıda 48 bin bina yıkılabilir. Gece olursa 2 milyona yakın insan enkaz altında kalabilir' dedi. Zafer Partisi olarak, deprem öncesi ve sonrası hazırlıkları en kapsamlı şekilde planladıklarını belirten Özdağ, yıkılacak binaların hızla tahliye edilmesi ve sağlam konutlarla değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir diğer önemli konu olarak organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, İstanbul'u uluslararası mafyanın merkezi olarak nitelendirdi. Özdağ, Zafer Partisi'nin 'Tertemiz Türkiye Projesi' ile bu suç örgütlerini, mal varlıklarına el koyma ve zorunlu tedavi mekanizmalarıyla çökertmeyi planladığını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özağ, ekonomi konusunda ise Türkiye'nin ekonomik buhrana sürüklendiğini, orta sınıfın eridiğini ve emeklilerin maaşlarının yetersiz olduğunu belirtti. Ülke kaynaklarının doğru kullanılmadığını, yandaşlara ve lüks gayrimenkule aktarıldığını, halkın ise ciddi mali sıkıntılar içinde olduğunu söyledi. Partisinin ekonomik vizyonunu, planlı kalkınma, sanayinin yaygınlaştırılması ve yüksek teknolojiye geçiş üzerine kurduklarını kaydetti.

Seçim stratejisine de değinen Özdağ, ittifak meselesine ilişkin olarak, 'Uygun zaman gelince görüşmelerimiz olacaktır ama tek başımıza yüzde 51'i aşabileceğimizi düşünürsek, ittifaksız da girebiliriz' dedi. Özdağ, konuşmasının sonunda, Zafer Partisi'nin Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında toparlamaya hazır olduğunu vurguladı ve partinin genç, dinamik ve deneyimli kadrolarıyla seçim sonrası ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu belirtti.