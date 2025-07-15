Ümit Özdağ: AKP-MHP-DEM ittifakının sonuna kadar karşısındayım
Ümit Özdağ: AKP-MHP-DEM ittifakının sonuna kadar karşısındayım
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DAM (Dem-AK Parti-MHP) ittifakını eleştirerek, Türk milletinin bölünmeden birleşmesi gerektiğini savunduANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dem-AK Parti ve MHP ittifakını "DAM İttifakı" olarak tanımlayarak, sert bir dille eleştirdi.

Prof. Dr. Özdağ, videolu paylaşımında, “DAM ittifakı ülkemize hayır getirmeyecek. AK Parti’nin vatansever seçmenleri, MHP’nin ülkücü seçmenleri bu uğursuz ittifakı engellemeli” dedi.

Türk milletinin Türk, Kürt, Arap diye bölünmemesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, “Milletimiz, kaya gibi tek cephe olarak inşa edilmelidir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” ifadeleriyle birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Kaynak: İGF