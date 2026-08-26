AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına destek verdiklerini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın Suriye halkını terör ve emperyalist saldırılara karşı korumak için zor günlerde büyük bir mücadele verdiğini belirterek, bu süreçte atılan adımların tarih tarafından kayda geçirildiğini ifade etti.

Suriye'nin geleceğe 'bir ve bütün' olarak ilerlemesi gerektiğini söyleyen Çelik, SDG'nin feshedilmesinin ardından ülkenin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik aşıldığını dile getirdi. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımlarının da Suriye'nin geçmişin karanlıklarından kurtulup daha sağlam bir geleceğe ilerlemesine katkı sunduğunu kaydetti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VE 'TERÖRSÜZ BÖLGE' VURGUSU

Sözcü Çelik, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedeflerinin, yakın coğrafyayı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını boşa çıkaracak bir iradeyi temsil ettiğini söyledi. Bu iradenin, bölgedeki Kürtler için de aydınlık bir geleceğin işareti olduğunu ifade eden Çelik, Suriye ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği ve refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanı'nın inşa ettiği **'kardeşlik siyaseti'**nin bir gereği olarak desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir.



Suriye'nin egemenliğinin ve toprak: — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 26, 2026