Üsküdar Belediyesi'nde 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimine ilişkin hukuki süreç, belediyedeki yönetim tablosunu değiştirdi. İstanbul İdare Mahkemesi'nin seçim işleminin yürütmesini durdurmasının ardından İstanbul Valiliği devreye girerek, yeni başkanvekili belirleninceye kadar belediye yönetiminin Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral tarafından yürütüleceğini duyurdu.

Karar, hem hukuki gerekçeleri hem de görevlendirilen ismin tartışmalı seçimi yöneten kişi olması nedeniyle siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Süreç Nasıl Başladı?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevinden ayrılmasının ardından belediye meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere 5 Ağustos'ta olağanüstü toplandı.

Mecliste yapılan oylamalar sonucunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili olarak seçildi. Ancak seçim sırasında özellikle üçüncü tur oylamada geçersiz sayılan oy pusulaları muhalefet üyelerinin itirazlarına neden oldu.

İtirazların ardından konu yargıya taşındı.

Mahkeme: Seçimin Tarafsızlığı Tartışmalı

Dosyayı inceleyen İstanbul İdare Mahkemesi, seçim sürecine ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

Mahkeme değerlendirmesinde, üçüncü tur oylamada geçersiz kabul edilen bazı oy pusulalarının hangi adaya ait olduğunun anlaşılabildiği halde geçersiz sayılmasının seçim sonucunu etkileyebilecek nitelikte olduğuna işaret etti.

Kararda, seçim işleminin objektiflik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri bakımından tartışmalı hale geldiği belirtilerek yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.

Bu karar, seçimin tamamen iptal edildiği anlamına gelmese de mevcut sonucun hukuki geçerliliğini geçici olarak askıya aldı.

Valilikten Geçici Yönetim Kararı

Mahkeme kararının ardından belediyenin yönetiminin nasıl sürdürüleceği merak konusu oldu.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında yeni başkanvekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevini Meclis Birinci Başkanvekili'nin yürüteceğini bildirdi.

Bu kapsamda görev CHP'li Ali Aral'a geçti.

Valilik ayrıca, birinci başkanvekilinin görevini yerine getirememesi halinde ikinci başkanvekilinin vekalet edeceğini de duyurdu.

Dikkat Çeken Detay: Aynı Oturumu Yönetmişti

Kararın en çok konuşulan yönlerinden biri ise görevlendirilen isim oldu.

Ali Aral, bugün yürütmesi durdurulan 5 Ağustos tarihli başkanvekilliği seçiminin yapıldığı meclis oturumunu yöneten isimdi.

Yani mahkemenin usul yönünden tartışmalı bulduğu oturumu yöneten Meclis Birinci Başkanvekili, Valiliğin kararıyla bu kez belediyenin geçici yönetimini üstlenmiş oldu.

Bu durumun ilerleyen günlerde hem hukuki hem de siyasi tartışmalarda önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.

Yeni Seçim Ne Zaman Yapılacak?

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı kesin hüküm niteliği taşımıyor.

Karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne yedi gün içinde itiraz edilebilecek.

İtiraz sürecinin yanı sıra Üsküdar Belediye Meclisi'nin yeniden başkanvekili seçimi için toplanması bekleniyor. Yeni seçim yapılıncaya kadar belediyenin idari işleyişi Ali Aral'ın vekaletinde devam edecek.

Hukuki Sürecin Muhtemel Sonuçları

Uzmanlara göre süreç birkaç farklı şekilde sonuçlanabilir:

Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırabilir.

İlk derece mahkemesinin değerlendirmesi yerinde bulunursa yeni seçim süreci işletilebilir.

Seçim usulüne ilişkin değerlendirme, belediye meclislerindeki benzer seçimler açısından emsal tartışmalarını gündeme getirebilir.

Siyasi Yansımaları

Üsküdar Belediyesi, İstanbul'un en kritik ilçelerinden biri olarak görülüyor.

Bu nedenle başkanvekilliği etrafında yaşanan hukuki süreç yalnızca yerel yönetim tartışması olarak değil, İstanbul siyasetini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde hem yargı sürecinden çıkacak kararlar hem de belediye meclisinde yapılacak yeni oylama, Üsküdar'daki yönetimin geleceğini belirleyecek.