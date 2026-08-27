Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın Türkiye'de bir dönem yaklaşık 6 milyon Suriye vatandaşının yaşadığı ve bu sayının bugün 2,3 milyona düştüğü yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye'de 2021-2023 yılları arasında 5 milyon kayıtlı, 2 milyon kayıtsız Suriyeli bulunduğunu birçok kez dile getirdiğini belirterek, iktidar ve devlet kaynaklarının bu sayıyı uzun süre 3,5 milyon civarında gösterdiğini savundu. Özdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Zafer Partisi ziyaretinin ardından basına yaptığı açıklamada Suriyeli sayısını 4 milyon 900 bin olarak ilk kez ifade ettiğini hatırlattı.

Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın açıklamalarını da değerlendiren Özdağ, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısına ilişkin resmi ve siyasi açıklamalar arasında ciddi farklar bulunduğunu öne sürdü.

'RAKAMLARI GÖZDEN GEÇİRİN' ÇAĞRISI

Prof. Dr. Özdağ, 2015 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre anaokulundan üniversiteye kadar Türkiye'de 777 bin civarında Suriyeli öğrenci bulunduğunu hatırlatarak, bu öğrencilerin yalnızca anne ve babalarıyla birlikte hesaplanması durumunda toplam sayının 2 milyon 331 bin ettiğini söyledi. Suriyeli ailelerin doğum oranının 5,3 olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özdağ, bu veriler ışığında yetkililere rakamları yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı.