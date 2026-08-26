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Özdağ ve beraberindeki partililer daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partinin 5. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın kurucu liderliğindeki Zafer Partisi 5. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.

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