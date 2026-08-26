Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın kurucu liderliğindeki Zafer Partisi 5. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.
ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partinin 5. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
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Tören protokolü eşliğinde Aslanlı Yol'dan yürüyen Genel Başkan Ümit Özdağ, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Özdağ ve beraberindeki partililer daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Zafer Partisi'nin 5. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz. Türkiye'nin Zafer'i 5 Yaşında!https://t.co/gM85fyJOwT— Ümit Özdağ (@umitozdag) August 26, 2026
Kaynak: RSS