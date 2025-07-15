İYİ Parti’nin Edirne’de düzenlediği Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nda, bölgenin ticaret, sanayi, tarım ve turizm potansiyeli ele alındı; Keşan TSO destek mesajı verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de, İYİ Parti ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nda, bölgenin ekonomik geleceği masaya yatırıldı.

Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve bölgedeki diğer oda ve borsa temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Edirne’nin ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki potansiyeli değerlendirildi. Bölge ekonomisinin kalkınması için iş birliği fırsatları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, “Bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalıştay ve toplantıda yer almaya devam edeceğiz” diyerek desteklerini vurguladı.