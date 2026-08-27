İYİ Parti Iğdır İl Başkanı Sadık Uca, sınır kapılarında yaşanan yoğunluk ve gümrükleme sürecindeki gecikmeler nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerinin ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi.

Yüksel ERCAN / IĞDIR (İGFA) - İYİ Parti Iğdır İl Başkanı Sadık Uca, özellikle Iğdır, Dilucu, Nahçıvan, Poldeşt hattı ve Ağrı Gürbulak sınır kapılarında evrak işlemlerinin çok yavaş yürütüldüğünü belirterek, sürücülerin günlerce sınır kapılarında bekletildiğini ifade etti.

Açıklamasında TIR sürücülerinin yalnızca zaman kaybı yaşamadığını, aynı zamanda insani koşullar açısından da zorlandığını vurgulayan Uca, uzun bekleyişlerin beslenme, hijyen, banyo, temiz su ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını da zorlaştırdığını söyledi. Sürücülerin sorunlarını anlatacak yetkili muhatap bulmakta zorlandığını dile getiren Uca, ulaşıldığında ise sorunlara çözüm üretilmemesinden şikâyet edildiğini aktardı.

'İŞLEYİŞ DERHAL HIZLANDIRILMALI'

Sadık Uca, giderek derinleşen mağduriyetin son bulması için yetkili makamları göreve çağırarak, sınır kapılarındaki işleyişin hızlandırılmasını istedi. Uca, 'Yetkili makamlar bir an önce duruma müdahale etmeli ve gümrük kapılarındaki işleyişi hızlandıracak adımları derhal atmalıdır' diyerek çağrısını yineledi.