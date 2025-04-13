Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye’nin önündeki büyük tehditlerden birisi de ülkemizde çeteleşmenin Latin Amerika türü bir kartelleşmenin ön aşamasında gelmiş olmasıdır” dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kadıköy'deki pazarda bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ve ailesine yönelik ölüm tehditleri hakkında açıklamalarda bulundu. Özdağ, Türkiye'nin büyük bir çete tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİSİ..."

Özdağ, "Hepimizin içini acıtan Sevgili Ahmet Minguzzi’nin 15 ve 16 yaşında 2 çete üyesi tarafından soğukkanlı bir canavarlıkla katledilmesi sonrasında ailesinin tehdit edilmesi ve Ahmet’in kabrinin tahrip edilmesi Türkiye’nin ne kadar büyük bir çete tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu çetelerin nasıl bir zihin coğrafyası olduğunu göstermektedir.

Türkiye’nin önündeki büyük tehditlerden birisi de ülkemizde çeteleşmenin Latin Amerika türü bir kartelleşmenin ön aşamasında gelmiş olmasıdır. Zafer Partisi’nin Tertemiz Türkiye Projesi çetelerden arınmış bir Türkiye’nin oluşmasını sağlayacaktır.

Bu çete üyelerinin yargılanma sürecinde Zafer Partililer artık hepimizin evladı olan Ahmet Minguzzi’nin ailesinin yanında olacaktır.”